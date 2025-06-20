Bilecik’te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bilecik’te yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sokak üzerinden Yediler Kavşağına doğru seyir halindeki Salih P. idaresindeki 26 ADG 068 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yabancı uyruklu Sana J.’ye çarptı. Yaşanan trafik kazasında yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.