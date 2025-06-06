Bilecik’te otomobilin motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Bilecik’te seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik-Bursa karayolunda seyreden 16 HD 889 plakalı otomobilin Bilecik Pelitözü kavşağında motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.