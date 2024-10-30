Bilecik’te seyir halinde otomobil bir anda alev aldı

Bilecik’te seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselirken, ekipler yangına anında müdahale etti.

Alınan bilgilere göre, dün gece, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Site Caddesi üzerinde seyir halindeki 26 AKC 390 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı kenara çekerken, durumu hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların aleve dönüştüğü yangına anında müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni belli olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.