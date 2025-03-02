Bilecik’te tır, yolcu otobüsüne çarptı: 11 kişi yaralandı

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alının bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Bilecik/Bozüyük-Eskişehir karayolunun 20. kilometresindeki Poyra mevkisinde meydana geldi.

Bursa istikametinden Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne, arkadan gelen 16 RAK 36 plakalı tır çarptı. Kazada, yolcu otobüsü kayarak refüje girdi. Olay yerine Bilecik ve Eskişehir’den ambulans, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada, tır şoförünün yanı sıra 10 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ilk sağlık müdahalesi sonrası Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

“Adli ve idaresi soruşturmamız yapılıyor”

Hastaneye giderek yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

“Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün saat 12.05'te, Bursa istikametinden Eskişehir istikametine giden bir yolcu otobüsümüze arkadan gelen bir tırın çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre, yolcu otobüsüne yanlış binmiş bir yolcuyu indirmek üzere durma sonucu tırın arkadan vurması ile kaza gerçekleşti. Bütün ekiplerimiz zamanında ve saatinde ulaştılar. Allah’a çok şükür ki bir can kaybımız yok. En sevindirici sonucumuz bu. Biraz önce de hastanemizdeki yaralı olan yolcularımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Tır şoförümüz ve 10 yolcumuz yaralı. Toplam 11 yaralımız var. Allah’a çok şükür hayati tehlikesi olan bir yolcumuz yok. Şu anda toparlıyoruz, yol da açılmak üzere. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli ve idari soruşturmamız yapılıyor. Onunla ilgili olarak yapılması gereken varsa savcımızın talimatları doğrultusunda kolluk güçlerimiz gereğini yapacaktır."