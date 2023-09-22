Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 862’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 862’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 605 adet artarak, 78 bin 862’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 36 bin 960 adeti otomobil, 13 bin 391 adeti kamyonet, 11 bin 959 adeti traktör, 10 bin 874’ü motosiklet, 3 bin 337 adeti kamyon, bin 60 adeti minibüs, 926 adeti otobüs, 355 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye’de genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 27 milyon 987 bin 472’e ulaştı.