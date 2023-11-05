Bilecik’te trafik kazası: 4 yaralı

Bilecik’te kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük istikametinden Bilecik yönüne ilerleyen S.A.’nın kullandığı 11 AAD 042 plakalı otomobil ile Bilecik’ten Söğüt istikametine giden İ.P.’nin yönetimindeki 54 ZU 275 plakalı araç, İstasyon Mahallesi’nde bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri S.A. ile İ.P. ve araçların içerisinde yolcu olarak bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.