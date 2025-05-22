Bilecik’te trafik magandasına 96 bin TL ceza yazıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye toplam 96 bin 173 TL idari para cezası uygulandı.

KGYS ve PTS kameraları tarafından tespit edilen sürücünün, spin atmak, makas atmak, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak-kullandırmak, emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak gibi çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Huzur şehri Bilecik’te trafik magandalarına geçit yok" ifadeleriyle denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.