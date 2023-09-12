Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Bilecik’te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük bölgesinde icra edilen faaliyette 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri adli makamlarla gerekli koordinasyonları sağlayarak K.A. ve N.K. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 16 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla elle geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.