Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Ajans Haberleri
  • 18.04.2024 11:35
  • Giriş: 18.04.2024 11:35
  • Güncelleme: 18.04.2024 11:35
Kaynak: İHA
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda; 13,62 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 2,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol