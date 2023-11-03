Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te şehir içi hattında çalışan minibüs ile hafifi ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağından meydana geldi. Söğüt Caddesinde seyir halinde bulunan Atakan G. idaresindeki 11 M 0011 plakalı minibüs kavşağa geldiğinde Bozüyük istikametinden Bilecik kent merkezine seyir halindeki Aladdin K. idaresindeki 11 ABK 741 plaka hafifi ticari araç ile çarpıştı.

Kazadan kontrolden çıkan 11 ABK 741 plaka hafifi ticari kaldırıma çıkarak korkuluklara çarparak durabildi. Kazada 11 ABK 741 plaka araç sürücüsü Aladdin K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.