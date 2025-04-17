Bilecik’te zincirleme trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, üç otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 HS 721 tır, H.B. yönetimindeki 11 DE 960 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen H.B,’nin kullandığı otomobil Bozüyük istikametinde ilerleyen 11 DF 961 ve 06 AE 7692 plakalı iki araca daha çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Pazaryeri Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aracında sıkışan H.B., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.