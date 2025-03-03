Bilecik’teki otobüs kazasında yaralanan 11 kişi, taburcu edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde TIR’ın yolcu otobüsüne çarptığı kazada yaralanan 11 kişi taburcu edildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. F.Ö.’nün kullandığı 16 RAK 36 plakalı TIR, yolcu indirmek için yolun sağında duran D.A. yönetimindeki 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aralarında TIR şoförünün de bulunduğu 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.