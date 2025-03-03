Bilecik’teki otobüs kazasında yaralanan 11 kişi, taburcu edildi

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde TIR’ın yolcu otobüsüne çarptığı kazada yaralanan 11 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. F.Ö.’nün kullandığı 16 RAK 36 plakalı TIR, yolcu indirmek için yolun sağında duran D.A. yönetimindeki 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmayan ve aralarında TIR şoförünün de bulunduğu 11 kişi tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: BOZÜYÜK(Bilecik),(DHA)-