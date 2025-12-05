BİLET FİYATLARI ÜCRETSİZ! | Eyüpspor – Kayserispor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Süper Lig 15. Hafta Detayları

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında yarın oynanacak Eyüpspor – Kayserispor karşılaşması, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Hem Eyüpspor’un son haftalardaki yükseliş arayışı hem de Kayserispor’un deplasmanda puan hedefi, taraftarların gündeminde en çok aranan soruları beraberinde getiriyor. Özellikle maçın yayın saati, sakat ve cezalı oyuncuların son durumu ile bilet bilgileri, karşılaşmaya duyulan ilgiyi artırıyor.

EYÜPSPOR’DA SON DURUM: TEKNİK DİREKTÖR CEZALI, İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Eyüpspor geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında elde ettiği 2-1’lik galibiyetin ardından moral depoladı. Ancak teknik direktör Orhan Ak’ın hakeme yönelik sözleri nedeniyle PFDK tarafından 3 maç men cezası alması, takımın saha kenarı yönetimini etkileyecek. Ayrıca Kerem Demirbay ve Mame Thiam’ın sarı kart cezalısı olması, taraftarların sıkça aradığı “Eyüpspor sakat ve cezalı oyuncular” sorusuna doğrudan yanıt oluşturuyor.

KAYSERİSPOR’UN DURUMU: AYNI PUAN, KRİTİK EKSİKLER

Eyüpspor ile aynı puana sahip olan Kayserispor, 12 puanla 16. sırada bulunuyor. Takımda Abdulsamet Burak’ın men cezası ve orta sahada çok sayıda şüpheli oyuncunun bulunması, “Kayserispor kadro durumu ve eksikler” sorularını öne çıkarıyor. Teknik ekibin özellikle orta saha rotasyonunda ciddi kararlar vermesi gerekecek.

REKABET GEÇMİŞİ

Sezon Maç Sonucu 24/25 Eyüpspor 0-0 Kayserispor 24/25 Kayserispor 0-2 Eyüpspor 17/18 (TURK) Eyüpspor 0-0 Kayserispor 17/18 (TURK) Kayserispor 1-0 Eyüpspor

Rekabet geçmişine bakıldığında iki takım arasındaki karşılaşmaların dengeli geçtiği görülüyor. Eyüpspor son resmi maçta deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup etmiş olsa da önceki sezonlarda düşük skorlu müsabakalar dikkat çekiyor.

PUAN TABLOSUNDA SON DURUM

Takım Puan Eyüpspor 12 Kayserispor 12

Puan tablosunda iki takımın eşit puanda yer alması, maçın stratejik önemini artırıyor. Hem Eyüpspor’un hem de Kayserispor’un bir galibiyetle nefes alma şansı bulunuyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Eyüpspor

Oyuncu Pozisyon Açıklama Calegari Defans Diz sakatlığı Luccas Claro Defans Bağ zedelenmesi Kerem Demirbay Orta Saha Sarı kart cezalısı Mame Thiam Forvet Sarı kart cezalısı

Eyüpspor’un savunma ve hücum hattında önemli eksikleri bulunuyor. Özellikle iki tecrübeli oyuncunun cezası, teknik ekibin maç planında zorunlu değişiklikler yapmasına neden olacak.

Kayserispor

Oyuncu Pozisyon Açıklama Abdulsamet Burak Defans Maçtan men cezası Majid Hosseini Defans Şüpheli Yaw Ackah Orta Saha Statü gereği yok Aaron Opoku Orta Saha Şüpheli Burak Kapacak Orta Saha Şüpheli Gideon Jung Orta Saha Şüpheli Furkan Soyalp Orta Saha Şüpheli

Kayserispor cephesinde savunma ve orta saha hattında yoğun belirsizlikler bulunuyor. Çok sayıda şüpheli oyuncu olması, maçın kaderini doğrudan etkileyebilecek bir unsur hâline geliyor.

EYÜPSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Kayserispor maçı 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Taraftarların sıkça aradığı “Eyüpspor Kayserispor maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı da böylece netlik kazanıyor.

EYÜPSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI BİLETLERİ

Karşılaşma, Eyüpspor yönetiminin aldığı karar doğrultusunda ücretsiz olarak taraftarlara sunulacak. Ev sahibi tribün biletleri, misafir takım logolu Passolig kartlar hariç tüm kartlarla alınabilecek. Bu durum, “Eyüpspor Kayserispor bilet fiyatları” aramasının yanıtını tamamen netleştiriyor.

Eyüpspor Kayserispor maçı ne zaman?

Maç 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.30’da oynanacak.

Eyüpspor Kayserispor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Eyüpspor Kayserispor ilk 11’ler açıklandı mı?

İlk 11’ler maçtan 1 saat önce kulüpler tarafından açıklanacak.

Eyüpspor ve Kayserispor’un eksikleri kimler?

Eyüpspor’da Calegari, Luccas Claro, Kerem Demirbay ve Mame Thiam; Kayserispor’da ise Abdulsamet Burak’ın yanı sıra birçok şüpheli oyuncu bulunuyor.

Eyüpspor Kayserispor maçında canlı skor nereden takip edilir?

Karşılaşmanın canlı skoru Bein Sports ve resmi Süper Lig kanalları üzerinden takip edilebilir.

Eyüpspor ile Kayserispor arasında oynanacak bu kritik mücadele, puanların eşitliği ve eksik oyuncuların yarattığı belirsizlik nedeniyle oldukça çekişmeli geçmeye aday görünüyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, iki takımın ligdeki geleceğini doğrudan etkileyecek.