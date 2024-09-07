Bilet skandalı büyüyor, yönetim üstünü kapatma amacında iddiası

Spor Servisi

Galatasaray’da ortaya çıkan karaborsa bilet skandalının yankıları sürüyor. Önceki gün basına kapalı gerçekleştirilen divan kurulunda yaşananları Galatasaray Divan Kurulu Üyesi gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından paylaştı.

Altaylı, yönetimin konunun üstüne çok gitmeden kapatmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘‘Ben çıkıp iddiaları ve iddiaların kaynaklarını anlattım. Bu konudaki iddialar için bir soruşturma yapması konusunda başkandan aylar önce ricacı olduğumuzu söyledim. Passolig’den bilgi alınarak devirlerin nasıl ve kimlere yapıldığının çok kolay öğrenilebileceğini geçmiş örnekleri ile gösterdim. Bilet satıştaki Emircan isimli çalışanın bu olaylar patlayınca niye başka birime kaldırıldığını sordum. Başkan Özbek hiç bu konulara girmeden hamaset yaptı. Şampiyonluk kol yen içinde önümüzü kesmeyin falan dedi. Suç duyurusu yaptık derken suç duyurusu yapanlara hakaret etti.’’

Altaylı ayrıca kulübün eski yöneticilerinden Rezan Epözdemir’in Özbek’in iddialarına çok iyi bir yanıt verdiğini söyledi.