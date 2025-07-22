Biletleri tükenen Khruangbin’den ikinci konser müjdesi

Gitarda Mark Speer, davulda DJ Johnson ve bas gitarda Laura Lee’den oluşan Houston/ Teksas çıkışlı Khruangbin, İstanbul'da müzikseverler ile buluşuyor.

Teksas çıkışlı indie pop, saykodelik funk ve soft jazz üçlüsü Khruangbin’in uzun bir aradan sonra İstanbul’a gelişini müjdeleyen 27 Ağustos’taki konserinin biletleri hızla tükendi. Gösterilen yoğun ilgi üzerine ikinci konser müjdesi de gecikmedi. Khruangbin, 26 Ağustos’ta da yine Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnede olacak.

2025 Grammy Ödülleri’nde en iyi yeni sanatçı dalında aday olan grubun 26 Ağustos’taki konserinin biletleri çarşamba günü 10.00’da Biletix’ten satışa çıkacak.

KHRUANGBİN HAKKINDA

İlk albümleri “The Universe Smiles Upon You”yu 2015’te yayımladılar. 2016 sonlarına doğru The Guardian’dan i-D’ye kadar birçok müzik basınının dikkatini çektiler ve Bonobo’nun Late Nights toplamasıyla daha çok tanındılar. İstanbullu izleyicinin kendileriyle ilk buluşmaları da tam da bu döneme denk geliyor.

2018 başında ise “Con Todo El Mundo”yu yayınladılar. Hemen ertesi yıl bir dub versiyonu olan “Hasta El Cielo”yu dinleyicilerine sundular. 2020’nin başında, soul ve R&B müzisyeni Leon Bridges’le uzun yıllar devam edecek yol arkadaşlıklarının start’ını veren, doğdukları eyalete selam çakan “Texas Sun” adlı EP ile hayranlarını müziklerinin bu kez enstrümantal değil, vokal içeren versiyonlarıyla tanıştırdılar. Bu uygulama güncellemesi ile çok daha fazla kitleye ulaştılar.

Pandeminin tüm dünyayı sarstığı 2020’nin tam ortasında ise üçüncü stüdyo albümleri “Mordechai” ile müzikseverlerin karşısına çıktılar. 2022 tarihli, Malili blues müzisyeni Ali Farka Touré’nin oğlu Vieux Farka Touré ile yayımladıkları ve kült müzisyenin adını verdikleri “Ali” albümleri ile Batı Afrika müziğine bir saygı duruşu gerçekleştirdiler.

Son olarak bu yılın Nisan’ında yayımladıkları beşinci stüdyo albümleri “A La Sala” ile geri dönüş yaptılar. Bu albümü “daha ileriye gidebilmek için bir geriye dönüş egzersizi” olarak tanımladılar.

Üçlünün her biri birbirinden farklı dünya müziklerini keşfetmeye fazlasıyla teşne ve hazırladıkları playlist’lerde Erkin Koray, Barış Manço gibi Anadolu rock veteranlarına da yer veriyorlar

“Time (You And I)” parçalarında birçok dilde “hayat” kelimesine yer verirken, Türkçesini de söylemeyi ihmal etmiyorlar.