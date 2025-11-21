Bilezik Kaç Lira? 21 Kasım 2025 Güncel Bilezik Fiyatları

Altın yatırımında güvenli limanlardan biri olan bilezik, hem geleneksel takı kültürünün vazgeçilmez bir parçası hem de ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Özellikle 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar sorusu, hem yatırımcıların hem de düğün alışverişi yapanların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. Güncel verilere göre, 22 Ayar Bilezik alış fiyatı 5.229,67 TL, satış fiyatı ise 5.272,01 TL olarak dikkat çekiyor.

Peki gram bilezik fiyatı ne kadar, bilezik yatırım için uygun mu, bilezik bozdurma fiyatı nasıl hesaplanır? İşte altın bilezik fiyatlarıyla ilgili merak edilenler, uzman görüşleri ve sıkça sorulan soruların yer aldığı detaylı analiz…

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN (21 KASIM 2025)

Ürün / Gram Alış (TL) Satış (TL) Değişim Oranı Güncelleme 1 Gram 5.229,67 5.272,01 -0,15% 09:08 5 Gram 26.148,35 26.360,05 -0,15% 09:08 10 Gram 52.296,70 52.720,10 -0,15% 09:08 20 Gram 104.593,40 105.440,20 -0,15% 09:08 30 Gram 156.890,10 158.160,30 -0,15% 09:08 50 Gram 261.483,50 263.600,50 -0,15% 09:08 53,5 Gram (Tam Bilezik) 279.279,35 281.092,54 -0,15% 09:08 26,75 Gram (Yarım Bilezik) 139.639,68 140.546,27 -0,15% 09:08 13,37 Gram (Çeyrek Bilezik) 69.829,95 70.216,40 -0,15% 09:08 214 Gram (Set Bilezik) 1.120.949,38 1.120.949,38 -0,15% 09:08 100 Gram (Gram Külçe) 522.967,00 527.201,00 -0,15% 09:08 1000 Gram (Külçe Altın) 5.229.670,00 5.272.010,00 -0,15% 09:08

ALTIN BİLEZİK YATIRIMI AVANTAJLI MI?

Takı ve yatırım amaçlı kullanılan altın türleri arasında önemli bir yere sahip olan bilezik, özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Uzmanlara göre, bilezik fiyatları düşer mi, yükselir mi sorusunun yanıtı; ons altın, dolar kuru ve küresel jeopolitik gelişmelere göre değişiyor. Hesaplama yapılırken yalnızca altının gram değeri değil, işçilik maliyeti de dikkate alınıyor.

Geleneksel yatırımcılar, "Bilezik mi gram altın mı daha karlı?" sorusuna daha çok uzun vadeli değerlendirme yaparak yanıt veriyor. Gram altın işçilik maliyeti içermediğinden yatırım için daha uygun görünse de, bilezik hem yatırım hem takı özelliğiyle çift yönlü bir değer sağlıyor.

BİLEZİK HESAPLAMA VE BOZDURMA FİYATI NASIL BELİRLENİR?

Bilezik gram hesaplama işlemi yapılırken, ürünün ayarı (18, 22 veya 24 ayar), ağırlığı, işçilik oranı ve güncel altın fiyatları dikkate alınır. Bozdurma fiyatlarında alış fiyatına göre işlem yapılır; işçilik maliyeti iade edilmez. Bu nedenle bilezik satın alırken düşük işçilikli ürünlere öncelik verilmesi önerilir.

2025 BİLEZİK FİYAT TAHMİNİ

Bilezik fiyatları 2025 tahmini için analistler; ons altın fiyatının yükselme potansiyeli, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik risklerin belirleyici olacağını vurguluyor. Küresel belirsizliğin devam etmesi halinde altına olan talebin artacağı, bunun da bilezik fiyatlarına pozitif yansıyacağı değerlendiriliyor.

Bilezik fiyatları nasıl takip edilir?

Canlı bilezik fiyatları, altın piyasası takip siteleri ve bankaların güncel değerleri üzerinden anlık olarak izlenebilir.

Hangi bilezik yatırım için daha uygun?

Genellikle 22 ayar bilezik, düşük işçilikli ve yüksek gramlı ürünler yatırım için daha avantajlıdır.

Bilezik bozdurma fiyatı nasıl hesaplanır?

Bozdurma fiyatı, alış kuruna göre belirlenir ve işçilik maliyeti iade edilmez.

Bilezik gram fiyatı neye göre değişir?

Altının ons fiyatı, dolar kuru ve piyasa talebine göre değişiklik gösterir.

Altın bilezik mi gram altın mı daha kârlı?

Gram altın düşük işçilik maliyetiyle daha kârlıdır ancak bilezik hem yatırım hem takı olarak değerlendirilebilir.

21 Kasım 2025 tarihi itibarıyla bilezik fiyatlarında düşüş eğilimi dikkat çekerken, yatırımcılar için belirsizlik ortamı fırsat olarak değerlendiriliyor. Bilezik satın almayı planlayanlar; gram değeri yüksek, işçiliği düşük ve 22 ayar bilezikleri öncelikli seçenek olarak değerlendirebilir. Güncel alış satış fiyatlarını takip ederek doğru zamanda işlem yapmak büyük önem taşıyor.