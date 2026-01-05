Bilge Kağan Şarbat hakkında tahliye kararı

CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat hakkında tahliye kararı verildi. Kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticimiz Bilgekağan Şarbat hakkında tahliye kararı verildi.

Bilgekağan asgari ücretlinin hakkını savunduğu için tutuklanmıştı ve haklıydı. Bugün asgari ücretliler, emekçiler, emekliler, gençler insanca yaşamak istiyor. Milyonlar açlığa mahkum ediliyor. Gençlerin iktidarın yoksullaştırma politikalarına itirazı haktır ve son derece haklıdır.

Geçmiş olsun Bilgekağan, darısı tüm siyasi tutuklulara…"