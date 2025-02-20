Bilge Sitesi davası: Bakan Tunç soru önergesini yanıtlamadı

CHP'li Öztürkmen, Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezası alan, binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP'li Belediye Başkanı Kadir Kara, İmar Müdürü Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un yeniden tahliye edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öztürkmen'in soru önergesini 15 günlük yasal süreçte yanıtlamadı.

Öztürkmen, süreci değerlendirdi. Öztürkmen, Bilge Sitesi'ne ilişkin verilen tahliye kararıyla vicdanların sızladığını söyledi. Kadir Kara'nın iki kez tutuklandığını, iki kez tahliye edildiğini belirten Öztürkmen, tahliyenin gerekçesinde, "sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı"nın öne sürüldüğünü aktardı. Öztürkmen, yargının deprem davalarında hiç iyi bir sınav vermediğini, canlarını kaybeden acılı ailelerin, adalet aradıklarını ifade etti.

"SANIKLAR 'OLASI KAST' SUÇUNDAN YARGILANMALIDIR"

Öztürkmen, deprem davalarında sanıkların "olası kast"la cezalandırılmaları ve tutuklanmaları gerektiğini kaydetti.

CHP'li Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporları da nettir. Zaten İstinaf Mahkemesi'ne taşınan Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı sunulan ek bilirkişi raporunda, 'müteahhitlere tali kusur atfedilmesi ve mahkemece de bu hususun aynen kabul edilerek, gerekçelendirilmeden müteahhit sanıkların tali kusurlu olduğu ve suçun basit taksirle işlendiği sonucuna varılmasının hukuka, vicdana, iktisadi ve ticari icaplara, hayatın olağan akışına tamamen aykırı olduğu' açıkça belirtiliyor. Bilge Sitesi'nde vefat sayısı 105'tir ve bu ölümler müteahhit sanıklar daha fazla para kazansın diye ve onay merciindeki sanıkların keyfiyeti yüzünden, onların projeleri inceleme zahmetine girmemeleri yüzünden gerçekleşmiştir. Bu siteyi müteahhitlerin lehine olacak şekilde projelendiren inşaat mühendisleri yüzünden gerçekleşmiştir. Sanıklar olası kastla cezalandırılması gerekirken, 'bilinçli taksir' ve 'basit taksir'den cezalandırılıyor. Bu yanlış, istinaftan kesinlikle dönmelidir ve ceza alan tüm sanıklar derhal tutuklanmalıdır. Yeri yurdu belli olan, kaçma ihtimali, delil karartma ihtimali olmayan siyasi parti liderlerini, belediye başkanlarını, gazetecileri, yazarları tutuklayan yüce yargımız, 105 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu bulunan üstelik 21 yıl hapis cezasını çarptırılmış olan birilerini tahliye ediyor."

"BAŞINI KUMA GÖMMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Öztürkmen, Bilge Sitesi davasını Meclis gündemine taşıdığını, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru sorduğunu belirterek, "Ancak Adalet Bakanı sorularımı yanıtlamaktan kaçındı. Kamuoyunu çok yakından ilgilendiren ve kamu yararı olan bir konuda ilgililerin başını kuma gömmesi kabul edilemez" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemli soruları şöyle:

"Bilge Sitesi Davası'nda iki mahkeme arasındaki yargı kararı farklarının nedeni nedir? Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama kararlarının, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ısrarla iki kez bozulmuş olmasının açıklaması var mıdır? Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte diğer iki sanığın tahliye gerekçesinde 'Sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı' iddia edilmektedir. Diğer 6 Şubat deprem davalarında, bazı sanıkların firari konumda olması, 'kaçma şüphesi' ihtimalini güçlendirmiyor mu? Sanık Kadir Kara'nın 6 Eylül 2021 tarihinde, sosyal medya hesabından Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş ile birlikte çekilmiş fotoğraflar paylaştığı belirtilmektedir. Söz konusu sanık-hakim ilişkisi verilen/verilecek olan yargı kararlarına gölge düşürmez mi?"

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NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi de yıkılmıştı. Enkaza dönen sitede 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralanmıştı. Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü'nde görevli Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Kasım'da görülen duruşmada, binanın müteahhitleri İpek ve Pilge'nin tahliyesine, dönemin imar müdürü de olan Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar verilmişti. Kara ve Argun'un avukatları, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Mahkeme heyeti yapılan itirazı değerlendirerek Kara ve Argun'u yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliye etmişti. Kara ve Argun, cezaevinde 48 saat kalmasının ardından tahliye edilmişti. Duruşma sonrası çıkan ara karar ile fenni mesul Haluk Koç da tahliye edilmişti.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta görülen karar duruşmasında Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. "Basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası alan müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

8 Ocak'ta tutuklanan Kara, Argun ve Koç'un avukatları, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. 10 Ocak'ta itirazları değerlendiren mahkeme heyeti, "sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması" gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar vermişti.

Kadir Kara'nın sosyal medya hesabında, tahliye kararını veren mahkeme başkanıyla fotoğrafı ortaya çıkmıştı.