Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezası alan dönemin MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve 2 sanık tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaza dönen sitede 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta görülen karar duruşmasında eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü'nde görevli Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası verilmişti. Kararın ardından sanıklardan Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, 8 Ocak'ta tutuklanan Kara, Argun ve Koç'un avukatları, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Bugün itirazları değerlendiren mahkeme heyeti Kara, Argun ve Koç'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Dosya kapsamında fenni mesul Ayhan Gedik tutuklu bulunuyor.

Eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın 6 Eylül 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş ile fotoğrafı yer alıyor. Kara, paylaşımında, "İadeiziyaretimize gelen Cumhuriyet Başsavcımız Sn. Ahmet Tekne ile 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Sn. Ferhat Karakuş'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

Osmaniye'deki Bilge Sitesi'nin 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralanmıştı. Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü'nde görevli Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Kasım'da görülen duruşmada, binanın müteahhitleri İpek ve Pilge'nin tahliyesine, dönemin imar müdürü de olan Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar vermişti. Kara ve Argun, cezaevinde 48 saat kalmasının ardından tahliye edilmişti. Duruşma sonrası çıkan ara karar ile fenni mesul Haluk Koç da tahliye edilmişti.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta görülen karar duruşmasında Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge'ye ise "taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 8 yıl hapis cezası verilmişti. Eski belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın ise beraatine karar verilmişti.