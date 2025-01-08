Bilge Sitesi davasında 4 sanığa 21 yıl hapis cezası verildi: "Bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaz yığınına dönen sitede 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü’nde görevli Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası verildi.

Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ise "taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın ise beraat etti.

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, sanık Sevinç Ayşe Argun'un duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Öte yandan Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un 3 yıl süre ile belediyedeki görevlerde bulunmaktan yasaklanmasına da hükmedildi.

"BUGÜN İTİBARIYLA TARİHE BİR NOT DÜŞÜLDÜ"

Müşteki avukatlarından Koray Atmaca, mahkemenin eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge’ye ise "taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 8 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı.

Sanıklar için tutuklama kararı verildiğini de belirten avukat Atmaca, "Ceza miktarları kaybettiklerimizi geri getirmeyecek ama adalet mücadelesi veren ve depremde yakınlarını kaybedenlerin yarasına bir nebze olsa da yüreklerine bir su serpti. Bugün itibariyle tarihe bir not düşüldüğü inancındayız" diye konuştu.

"ADALETİN YERİNE GELMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Depremde eşini kaybeden Hülya Hınıslı, "Gülerek konuşacağım. Depremde eşimi kaybetmiştim o zaman ben yaralı kurtulmuştum. Bugüne kadar hep tedavi gördüm artık bugün iyileştim" dedi.

Depremde anne ve babasını kaybeden Defne Güngör ise "İlk defa yüzümüz güldü. Adaletin yerine gelmesi için elimizden geleni yaptık. Duruşmaların hepsine katıldık. Biz kayıp yakınları olarak kenetlenmiştik, bu karar bizi mutlu etti. Cezalılar cezasını çeksin, tabii ki onları geri getirmeyecek, kayıplarımız telafi olmayacak ama onlara karşı görevimizi yapmanın mutluluğu içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Müştekilerden Tuğba Ay da "Türkiye için örnek teşkil edecek. Belki ileri ki yıllarda bu makamlarda, bu mesleklerde olan insanlar daha düşünerek, araştırarak, vicdanlarını sorgulayarak, mesleklerinin gereği ve etiğini yerine getirirler" dedi.

Depremde eşini ve kızlarını kaybeden Yalçın Avşar, "Bugün varılan sonuçla bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. Aslında daha fazla suç ve ceza bekliyordum. Şu an sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyoruz" diye konuştu.