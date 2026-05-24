Bilgi Üniversitesi'nde protesto 3. gününde: Öğrencilerin girişi yasaklandı, gözaltılar var

Bir gecede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin nöbeti üçüncü gününe girdi.

Üniversite'nin giriş kapısı önünde toplanan öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar ise kampüse alınmadı. Bilgi Üniversitesi kapısı önünde toplanıp “Polis defol, üniversiteler bizimdir” sloganları atanlar polis ablukasına alındılar.

Polis dışarada bekleyenlere biber gazıyla müdahale bulundu.

İçeride nöbette olan öğrenciler ise yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

“Bilgi Üniversitesinin kapatılma kararına karşı 'kampüsümüzü terk etmiyoruz' diyerek başladığımız eyleminin 3. günündeyiz. Bugün saat 12'de, üniversiteyi, emeği savunmak için bir araya gelen, haklarını konuşmak isteyen hocalarımızın, çalışanların ve öğrencilerin yanındayız. Kampüse ait olan arkadaşlarımızın ve hocalarımızın derhal içeri alınmasını talep ediyoruz. Dışarıdan, içeridekiler ile dayanışma için gönderilen erzakların kampüse sokulmasını talep ediyoruz. Kampüsteki polis ablukasına son verilmesini talep ediyoruz. 3 gündür söylediğimiz gibi, Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına yönelik kararın iptal edilmesini ve özerk-bilimsel-demokratik eğitimin savunulmasını talep ediyoruz. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek.”

Açıklamanın ardından içerideki öğrenciler oturma eylemine başladı. Ardından kampüs içindeki öğrenciler, polis müdahalesiyle gözaltına alınmaya başlandı.

BELİRSİZLİK VAR

Öğrenciler BirGün'e yaptıkları açıklamada bir belirsizlik içerisinde olduklarını söyleyerek, "Hiçbir şekilde hiçbir şeyi bilmediğimiz bir dünyadayız. Kimse bize ne olacağına dair bir açıklama yapmıyor. Sınavlarımız ne olacak bilmiyoruz. Nasıl mezun olacağız bilmiyoruz. Kaç gündür okulumuzdayız, burayı terk etmeyi düşünmüyoruz" dedi.