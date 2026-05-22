Bilgi Üniversitesi Neden Kapandı? Bilgi Üniversitesi’ne Kayıtlı Öğrenciler Ne Olacak?

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ortaya çıkan son gelişmeler, öğrencilerden mezunlara kadar geniş bir kesimde büyük merak uyandırdı. 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası “Bilgi Üniversitesi neden kapandı?”, “Öğrenciler başka üniversiteye mi geçecek?” ve “Diplomalar geçerli olacak mı?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Özellikle vakıf üniversiteleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler ve veliler, YÖK tarafından uygulanacak süreci araştırmaya başladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması, Türkiye yükseköğretim tarihinde dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin yönetimine daha önce kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı kararıyla resmî kapanma aşamasına ulaştı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ RESMEN KAPATILDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla resmen kapatıldı. Kararın ardından üniversitenin eğitim faaliyetleri sona ererken, öğrencilerin durumu kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Üniversitenin kapanması yalnızca akademik çevrelerde değil, binlerce öğrenci ve mezun arasında da büyük yankı oluşturdu. Özellikle eğitimine devam eden öğrencilerin hangi üniversiteye aktarılacağı ve mevcut akademik haklarının korunup korunmayacağı merak konusu oldu.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPANDI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapanmasına giden süreç 2025 yılının son aylarında başladı. Üniversitenin bağlı bulunduğu Can Holding hakkında yürütülen soruşturmalar, kurumun geleceğini doğrudan etkiledi.

Can Holding’e Yönelik Operasyon Süreci

Eylül 2025 döneminde Can Holding’e yönelik kapsamlı bir adli operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “kara para aklama” ve “dolandırıcılık” gibi ciddi iddialar gündeme geldi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında holdinge bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. Bu gelişme, holding bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarını da doğrudan etkiledi.

Kayyum Süreci Nasıl Başladı?

Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda üniversitenin bağlı olduğu vakfın mütevelli heyeti görevden uzaklaştırıldı. Ardından üniversite yönetimi için kayyum heyeti görevlendirildi.

Kayyum atanması sonrası üniversite faaliyetlerini belirli bir süre bu yönetim altında sürdürdü. Ancak süreç ilerledikçe üniversitenin faaliyet izni tamamen kaldırıldı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NİN SAHİBİ KİMDİ?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu. Üniversite, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olarak faaliyet gösterdi.

2019 yılında ise üniversite Can Holding tarafından devralındı. Kurumun idari yapısı Doğa Bilgi Okulları İşletmeciliği üzerinden yönetilmeye başlandı.

2025 yılında TMSF tarafından alınan el koyma kararlarının ardından üniversitenin yönetimi devlet tarafından atanan kayyum heyetine geçti. Son süreçte ise üniversitenin faaliyet izni tamamen kaldırıldı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE OLACAK?

Kapanma kararının ardından en büyük endişeyi 20 bini aşkın öğrenci yaşadı. Ancak Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) uyguladığı garantör üniversite sistemi sayesinde öğrencilerin eğitim haklarının korunacağı açıklandı.

YÖK mevzuatına göre faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitelerindeki öğrenciler, belirlenen garantör üniversitelerde eğitimlerine devam ediyor.

Bilgi Üniversitesi Öğrencileri Hangi Üniversiteye Geçecek?

İstanbul Bilgi Üniversitesi için belirlenen resmi garantör üniversite Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu.

Bu kapsamda Bilgi Üniversitesi öğrencileri eğitim hayatlarını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde sürdürecek. Öğrencilerin mevcut akademik haklarının korunması ve mağduriyet yaşamamaları için gerekli sürecin YÖK koordinasyonunda yürütülmesi bekleniyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAÇ ÖĞRENCİYE SAHİPTİ?

Üniversite, kapanma öncesinde 20 bini aşkın aktif öğrenciye ve 70 binden fazla mezuna sahip olduğunu belirtiyordu.

Bilgi Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kurum bünyesinde:

8 fakülte

3 enstitü

3 meslek yüksekokulu

150’den fazla lisans ve ön lisans programı

yer alıyordu. Üniversite, uzun yıllar boyunca Türkiye’de vakıf üniversitesi modeli içerisinde dikkat çeken eğitim kurumlarından biri olarak faaliyet göstermişti.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPANINCA DİPLOMALAR GEÇERSİZ Mİ OLACAK?

Üniversitenin kapanması mevcut mezunların diplomalarını geçersiz hale getirmiyor. Daha önce mezun olan öğrencilerin diplomaları geçerliliğini koruyor.

Ayrıca eğitimine devam eden öğrencilerin de garantör üniversite sistemi kapsamında akademik süreçlerine devam etmesi planlanıyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SÜRECİ NEDEN BU KADAR GÜNDEM OLDU?

Türkiye’nin en bilinen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapanması, yükseköğretim sistemi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Özellikle üniversitenin geçmişte sahip olduğu akademik prestij, geniş öğrenci kitlesi ve uluslararası bilinirliği nedeniyle alınan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı?

Üniversitenin bağlı bulunduğu Can Holding hakkında yürütülen soruşturmalar ve ardından gelen kayyum süreci sonrası faaliyet izni kaldırıldı.

Bilgi Üniversitesi öğrencileri hangi üniversiteye geçecek?

Öğrenciler eğitimlerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde devam edecek.

Bilgi Üniversitesi diplomaları geçerli olacak mı?

Evet. Daha önce mezun olan öğrencilerin diplomaları geçerliliğini koruyor.

Bilgi Üniversitesi’nin sahibi kimdi?

Üniversite 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı.

Bilgi Üniversitesi’nde kaç öğrenci vardı?

Üniversitenin 20 bini aşkın öğrencisi ve 70 binden fazla mezunu bulunduğu belirtiliyordu.

Bilgi Üniversitesi’nde hangi bölümler vardı?

Üniversitede 8 fakülte, 3 enstitü, 3 meslek yüksekokulu ve 150’den fazla program bulunuyordu.