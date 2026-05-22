BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI? ŞİMDİ NE OLACAK?

Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı? sorusu, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın ardından gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması, öğrencilerden akademik personele, mezunlardan yükseköğretim camiasına kadar geniş bir kesimde büyük yankı uyandırdı.

Kararın ardından en çok “Bilgi Üniversitesi kapandı mı?”, “Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ne olacak?”, “Bilgi Üniversitesi’nin sahibi kim?” ve “YÖK ne açıklama yaptı?” sorularına yanıt aranıyor. Paylaşılan bilgilere göre süreç, üniversitenin kurucu vakfına kayyım atanması ve ardından 2547 sayılı Kanun’un ek 11. maddesi kapsamında faaliyet izninin kaldırılmasıyla yeni bir aşamaya geçti.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI MI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. Bu karar, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili sürecin Yükseköğretim Kurulu tarafından yeniden düzenleneceği anlamına geliyor.

Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığını açıkladı. Açıklamada, yalnızca öğrenciler için değil, üniversitede görev yapan idari ve akademik personel için de mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği belirtildi.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına uzanan sürecin, 2025 yılının son aylarında başladığı belirtiliyor. Paylaşılan bilgilere göre Eylül 2025’te, üniversiteyi bünyesinde barındıran şirketin bağlı olduğu Can Holding’e yönelik kapsamlı bir adli operasyon düzenlendi.

Söz konusu süreçte “suç örgütü kurmak”, “kara para aklama” ve “dolandırıcılık” gibi iddialarla yürütülen soruşturmalar kapsamında holdinge ait 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konuldu. Bu gelişmenin ardından üniversitenin bağlı olduğu vakfın mütevelli heyeti görevden uzaklaştırıldı ve kurumu yönetmek üzere kayyım heyeti atandı.

YÖK BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Yükseköğretim Kurulu, Bilgi Üniversitesi hakkında alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Açıklamada, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesinin öncelikli başlıklardan biri olduğu vurgulandı.

YÖK ayrıca süreçle ilgili detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu. Öğrencilerin, ailelerin ve yükseköğretim camiasının doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulu’nun resmi iletişim kanallarından takip etmesi gerektiği ifade edildi.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE OLACAK?

Faaliyet izninin kaldırılması kararının ardından en büyük merak konusu öğrencilerin eğitim hayatının nasıl devam edeceği oldu. Paylaşılan bilgilere göre YÖK mevzuatında vakıf üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerin mağduriyetini önlemeye yönelik garantör üniversite mekanizması bulunuyor.

Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eğitimlerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde devam edeceği bilgisi aktarıldı. YÖK ise resmi açıklamasında, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığını belirtti.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NİN SAHİBİ KİM?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu. Üniversite, uzun yıllar vakıf üniversitesi statüsünde Türkiye yükseköğretim sisteminde yer aldı.

Paylaşılan bilgilere göre kurum, 2019 yılında Can Holding tarafından devralındı. Üniversitenin idari yönetimi Doğa Bilgi Okulları İşletmeciliği üzerinden yürütülmeye başlandı. 2025 yılındaki TMSF el koyma kararlarına kadar üniversite Can Holding bünyesinde faaliyet gösterdi; son dönemde ise kayyım heyeti tarafından yönetildi.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAÇ ÖĞRENCİSİ OLAN BİR KURUMDU?

Üniversitenin kendi açıklamalarına göre İstanbul Bilgi Üniversitesi, 20 bini aşkın öğrenciye ve 70 binden fazla mezuna sahipti. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre üniversitede sekiz fakülte, üç enstitü ve üç meslek yüksekokulu bulunuyordu.

Lisans, lisansüstü ve önlisans düzeyinde 150’yi aşkın program sunan Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması, bu nedenle yalnızca mevcut öğrenciler açısından değil, mezunlar ve akademik çevreler açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bilgi Üniversitesi hakkında verilen kararın ardından sürecin YÖK tarafından yürütüleceği bildirildi. YÖK açıklamasında, eğitim-öğretimin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

Önümüzdeki süreçte öğrencilerin kayıt, eğitim, ders, akademik takvim ve geçiş işlemlerine ilişkin ayrıntılı duyuruların yapılması bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve aileleri açısından en kritik nokta, resmi açıklamaları yakından takip etmek olacak.

