Bilgi Üniversitesi'ni 3 gün önce kapatan Erdoğan, okulu yeniden açtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi, kapatma kararından üç gün sonra yine Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı.

Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırılmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı bildirilmişti.

Resmi Gazete’nin 22 Mayıs 2026 Cuma tarihli sayısında yer verilen kararda şu ifadeler kullanılmıştı:

“Kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Öğrenciler karara tepki göstermiş ve çeşitli protestolar düzenlenmişti.