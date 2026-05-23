Bilgi Üniversitesi öğrencileri nöbette: Bu kararı tanımıyoruz

Metin YETİM

Bilgi Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatılmasına karşı öğrencilerin başlattığı nöbet ikinci gününde sürüyor. İstanbul’un çeşitli üniversitelerinden gelen öğrenciler, Bilgi’li arkadaşlarıyla dayanışmak için Santral Kampüsü Tarihi Kapı önünde bir araya geldi. Öğrenciler kampüs içine alınmadı.

Santral Kampüsü’nde toplanan yüzlerce öğrenci ve üniversite emekçisi, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Gezi’den Bilgi’ye gençlik ayakta”, “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler özgürleşecek”, “Bilgi burada, hocasının yanında”, “Bilgi’de polisin ne işi var” ve “Polis dışarı mezun içeri” sloganlarıyla Tarihi Kapı’ya yürüdü. Yürüyüşün ardından öğrenciler basın açıklaması yaptı.

“SADECE KAMPÜSÜ DEĞİL GELECEĞİMİZİ SAVUNUYORUZ”

Öğrenciler adına yapılan açıklamada, nöbetin ikinci gününde oldukları belirtilerek, “Burada sadece bir kampüsü savunmak için değil; hayatımızı, hafızamızı, özgürlüğümüzü, geleceğimizi savunmak için toplandık” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararının üniversitelere yönelik anti-demokratik müdahalelerin bir parçası olduğu vurgulandı. İstanbul Üniversitesi Hazırlık kampüsünün taşınmak istenmesi, Hacettepe’de kapatılan bahçeler ve Boğaziçi Üniversitesi’nde kapatılan kulüp binaları hatırlatılarak, “Sermaye güdümündeki siyasi iktidarın çıkarlarına yönelik attığı adımlara hukuki kılıflar üretmesinin örnekleridir” ifadeleri kullanıldı.

Öğrenciler, üniversitenin kapılarının kilitlenmesinin kendilerini alanlarından uzaklaştırmayı, yalnızlaştırmayı ve bir araya gelmelerini engellemeyi amaçladığını belirtti.

Öğrenciler tarafından okunan basın açıklamasının tamamı şöyle:

“Bu kararı tanımıyoruz” Tek adamın yönetiği saray rejimi hukuk tanımadan anti-demokratik uygulamalarına müdahalelere devam ediyör. İki gün önce, gece yarısı tek bir imza ile okulumuzun faaliyet izni kaldırılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hazırlık kampüsünün ücra bir yere taşınmak istenmesi, Hacettepede kapatılan bahçeler, Boğaziçinde kapatılan kulüp binaları, sermaye güdümündeki siyasi iktidarın çıkarlarına yönelik attığı adımlara hukuki kılıflar üretmesinin örnekleridir. Bunun son noktası üniversitemizin kapılarının kilitlenmesi ile bizleri alanlarımızdan uzaklaştırmak, yalnızlaştırmak, bir araya gelmemizi engellemek şeklinde tezahür etmiştir. Ancak buradan bu kararı alanlara duyuruyoruz: Bizler bu kararı tanımıyoruz! Kararı verenler için tanıdığımız süre 3 gündür. Bu üç gün içinde okulumuzun kamulaştırılarak faaliyete açılması gerekmektedir. Bizleri yönetmeye, bastırmaya, sömürmeye çalışanlara karşı cevabımız öğrenci ve emekçi dayanışmasıdır

Fiili-meşru mücadelemize devam edecek, bizlerde olmadığını düşündükleri direnme cüretini göstereceğiz! Bu cüreti göstermeye, öğrenci ve emekçilerle beraber kaderini kendi eline alma iradesine katılmaya tüm kamuoyunu, halkımızı, İstanbulun tüm öğrencilerini davet ediyoruz! Ve son olarak, üniversite yönetimimize sesleniyoruz: Bu açık yaşam gaspına rıza göstermeyin! Sizleri, bu haksız karar karşısında geri adım atmamaya, bizimle beraber yan yana durmaya ve üniversitemizi savunmak için bizimle birlikte direnmeye çağırıyoruz! Meşruiyetimizi haklılığımızdan alıyoruz, atılan bir imza ile verilen kararlar bizim için hükümsüzdür. Herkesi Bilgi Üniversitesine, nöbetimize katılmaya davet ediyoruz"

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öğrencilerin kampüs önündeki bekleyişi sürüyor.