Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hafize Çetin, Medyascope’a verdiği röportaj gerekçe gösterilerek gözaltına alındı

İstanbul Bilgi Üniversite’si Psikoloji Bölümü öğrencisi Hafize Çetin, dün gece yarısı ev baskınıyla gözaltına alındı.

Direniş boyunca yaşananları Medyascope’a anlatan Hafize Çetin’in röportajı TCK 217/A dayanak göstererek halkı yanıltıcı bilgiyi alanen yayma suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Vatan Emniyet’te ifadesi alınan Çetin mevcutlu olarak Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Çetin’in Medyascope’a verdiği röportajda 217/A kapsamına giren hiçbir unsurun oluşmadığını söyleyen avukatlar, Polisin Çetin’i gece yarısı evinden alması için hiçbir gerekçe olmadığını iletti.

Bilgi Üniversitesi Hafize Çetin’in önceki günlerde Medyascope’a verdiği röportajda,"İşkencelere, gözaltılara rağmen okulumuzu terk etmeyeceğimizi ilan etmiştik. Okulumuzu geri aldık, direnişimiz zaferle sonuçlandı. Durmayacağız, mücadele burada bitmedi. Ne holding, ne sermaye, ne AKP, ne iktidar okumuzu yönetecek. Kendimiz yönetene kadar, kendi seçilmiş rektörümüzü seçene kadar bu mücadele bitmeyecek’’ dedi.

Hafize Çetin’in gözaltına alınmasının ardından arkadaşları tarafından sosyal medyadaki destek mesajlarına operasyon hesapları tarafından hakaret içerikli yanıtların geldiği görüldü. İktidara yakın sosyal medya hesaplarından Hafize Çetin’in başörtüsü üzerinden ‘’Utanmıyor musun’’ denildiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla 22 Mayıs günü gece yarısı kararnamesi ile kapatıldı.

Üniversite öğrencileri, emekçiler ve akademisyenlerin tepkisi sonucunda Erdoğan geri adım attı. 3 gün boyunca Bilgi Üniversite Santral Kampüsü içinde ve dışında gerçekleşen yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve işgalin ardından öğrencilerin direnişi başarıya ulaştı. Öğrenciler 25 Mayıs sabahına üniversitelerinin tekrar açıldığını öğrenerek uyandı.