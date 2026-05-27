Bilgi Üniversitesi’nde çifte standart

Bilgi Üniversite’sinde Bi’fikir Kulubü’nün başvurusuyla kampüs içinde imamla birlikte Bayram Namazı kılındı.

Geçtiğimiz günlerde Bilgi Üniversite’sinden yayınlanan mesaja göre Kurban Bayramı nedeniyle 1 Haziran Pazartesi’ye kadar Kampüs’lerin kapalı kalacağı açıklandı.

Okul yönetimi tarafından Üniversite bileşenleri kulüplere bayram boyunca yapılacak etkinlikler için izin verilmeyeceği söylenirken Bi’fikir Kulubü’nün etkinliğine izin çıktı.

Santral Kampüsü Tramvay Kapısı’nın hemen yanında yer alan Silahtarağa Merkez Camii’ne rağmen Bi’fikir Kulubü öncülüğünde bazı öğrenciler Bayram Namazı’nı kampüsün içindeki çimlik alanda kılmayı tercih etti.

Okul yönetimin yarattığı bu çifte standart öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.