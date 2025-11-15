Bilgi’de akademik kıyım

Tamara Öykü BAYAR

Can Holding’e yönelik operasyonlarda TMSF’ye devredilen Bilgi Üniversitesi’nde, araştırma görevlilerinin işten çıkarılması ve kadroların iptal edilmesi protesto edildi.

Üniversitenin, yeni düzenlemeyle araştırma görevlisi kadrolarının kaldırılarak yerine yarı zamanlı lisansüstü öğrencilerin geçirilmesi planlandığı öğrenilirken bu norm kadroların yerine güvencesiz, kısa süreli sözleşmeler getirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Bilgi Asistanlar Birliği; Eğitim-Sen, Öğretmen Dayanışması ve Sosyal-İş ile birlikte Santral Kampüs önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, vakıf üniversitelerinin ticarethane değil, kamusal eğitim kurumu olduğunu hatırlatılırken Bilgi Üniversitesinin bu ilkelere uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulandı.