Bilgileri dışındaki işleme suç duyurusu

Haber Merkezi

e-Devlet uygulamasında AKP’ye üye kaydı olduğunu fark eden gazeteci Faruk Bildirici’nin sosyal medyada duyurması, pek çok kişinin de aynı durumda olduğunu ortaya çıkardı. Bazıları, hemen istifa ederken, bazıları sahteciliğin izini sürmeye karar verdi. Sahte üye kaydedilen pek çok kişinin suç duyurusunda bulunacağını öğrenildi.

AKP Etimesgut İlçe Başkanlığı’na parti üyesi olarak kaydedildiğini öğrenen Medya Ombudsmanı, gazeteci Faruk Bildirici, partinin ilçe başkanlığına giderek itiraz dilekçesi verdi. Bildirici, pek çok kişinin haberi dahi olmadan partiye üye yapılmasının devletin kontrolünde olan kişisel bilgilerin kullanılmasıyla mümkün olabileceğini hatırlattı.

Bildirici özetle şunları söyledi: "Muhtemelen imzam taklit edilerek, kişisel bilgilerime erişilerek sahte üye yapılmamı duyurunca birçok kişi kontrol etti, kendilerinden habersiz AKP üyesi yapıldıklarını öğrendi. Bu da doğrudan parti örgütü tarafından yapılan organize bir sahtecilik durumu olduğunu gösteriyor. Üyeliğimin silinmesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunacağım. Tabii suç duyurumda, sahte üyelik formumu ve belgeleri de isteyeceğim. Bakalım benim adıma kimler imza atmış, formu nasıl düzenlemişler.”