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Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan YSK'ye 'elektronik seçim' çağrısı

TMMOB'a bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem N. Aldaş, YSK Başkanı Ahmet Yener'e yaptığı çağrıda elektronik seçimlere ilişkin denetleme yetkisi istedi.

Güncel
  • 12.11.2024 17:17
  • Giriş: 12.11.2024 17:17
  • Güncelleme: 12.11.2024 17:28
Kaynak: Haber Merkezi
Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan YSK'ye 'elektronik seçim' çağrısı
Fotoğraf: AA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem N. Aldaş, bir süredir gündemde olan elektronik seçim konusunda denetleme yetkisi talep etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Aldıç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'e seslendi.

Aldıç, Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın geçmişte SEÇSİS'te yaptığı bazı denetleme faaliyetlerinin örneklerini sunarak "Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak oluşturulan sistemi kamu adına denetleme noktasında yetki talep ediyoruz" dedi.

YSK BAŞKANI TBMM'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

'Elektronik seçim' sistemi ile ilgili açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener "Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar" demişti.

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