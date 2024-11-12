Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan YSK'ye 'elektronik seçim' çağrısı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem N. Aldaş, bir süredir gündemde olan elektronik seçim konusunda denetleme yetkisi talep etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Aldıç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'e seslendi.

Aldıç, Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın geçmişte SEÇSİS'te yaptığı bazı denetleme faaliyetlerinin örneklerini sunarak "Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak oluşturulan sistemi kamu adına denetleme noktasında yetki talep ediyoruz" dedi.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak oluşturulan sistemi kamu adına denetleme noktasında yetki talep ediyoruz. Geçmişte SEÇSİS üzerinde yaptığımız çalışmalar : https://t.co/ORESnDbZQY… https://t.co/S0Rlmyt82U https://t.co/afFzdPrup5 — Cem N. ALDAŞ (@cemaldas2) November 12, 2024

YSK BAŞKANI TBMM'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

'Elektronik seçim' sistemi ile ilgili açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener "Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar" demişti.