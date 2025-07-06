Bilim bahane, amaç rant

AKP’li Ümraniye Belediyesi, 2006 yılında Armağanevler Mahallesi’nde öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan bilgi evi adlı binayı önce atıl bıraktı ardından da Belediye Meclisine getirilen teklif ile kiraya verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye ardından da aynı mahalle içinde iki sokak mesafede bulunan bir başka parka da bu kez ihtiyaç doğrultusunda kütüphane yapma kararı aldı ve inşaata başladı. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, yapılanlara tepki gösterdi.

2006 yılında ‘Kamu yararı var’ denilerek yapılan binaya ilişkin getirilen kiraya verme teklifinde ”Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ümraniye İlçesi, Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:17 adresinde bulunan taşınmazın, İdaremize gelir getirmesi amacıyla kiralanması düşünülmektedir” dendi. Teklif, CHP’li Meclis Üyelerinin red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi. İsmet Yıldırım yönetimindeki AKP’li Ümraniye Belediyesi Armağanevler Mahallesi’nde, parka daha önce yaptığı bilgi evi binasını kiraya verdi ama aynı mahallede iki sokak ötede kütüphane yapma bahanesi ile başka bir parka inşaat yapma kararı alması tepkileri büyüttü.

YEŞİL ALAN KORUNMALI

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, mahalle parkının içindeki binayı kiraya vermek isteyen Ümraniye Belediyesi’nin aynı mahalle içinde iki sokak ötede bulunan başka bir parka ise ‘ihtiyaç doğrultusunda’ kütüphane yapma kararı aldığını anımsattı.

Bulut Can Okuducu - Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü

Okuducu ‘’Aynı mahallede aralarında iki sokak mesafe bulunan iki parkın birinde bulunan bina atıl olduğu için kiraya verilmek isteniyor diğerine ise sözde kütüphane yapılmaya kalkılıyor. Yeşil alan katlediliyor. Yönetemedikleri belediye bütçesini düzlüğe çıkarmak için yeşil alanları ranta açıyor. Olması gereken kiraya verilmek istenen binanın kütüphane olarak kullanılması diğer yeşil alanın korunmasıdır’’ dedi. Okuducu, şöyle devam etti:’’Açıklamalar aklımızla dalga geçildiğini göstermektedir. Uygulama zaten çok kısıtlı olan deprem toplanma alanlarından birini daha rant uğruna ortadan kaldırmaktadır. Ranttan yararlanan yandaşları zengin etmektir. Hiçbir kamu yararının söz konusu olmadığı bu kütüphane binasının yanında yapılması planlanan restoran ve kafeler bu niyeti ortaya koymaktadır. Kamuya ait olan yeşil alanların deprem toplanma merkezlerinin, çocuklarımızın soluklandığı parkların hiç tükenmeyen bir hırsla yağmalanması, insan hayatının hiçe sayılması kabul edilebilir değildir. Kent haklarımıza bir saldırıdır. Kamu malının yağmalanmasıdır ve kente karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağımızın, kamu malını koruyacağımızın bilinmesini isteriz.’’