Bilim insanları yaşlanmada kritik eşikleri tespit etti: İki yaşa dikkat çekildi

Yaşlanma, uzun süre yalnızca kronolojik bir süreç olarak düşünülmüştü; ancak yeni bilimsel veriler bunun doğrusal bir seyir izlemediğini gösteriyor. ScienceAlert’ta yayımlanan araştırmaya göre, insan vücudu yaşlandıkça moleküler düzeyde belirli dönemlerde adeta “hız değiştiriyor” ve bu değişimler sağlık risklerini tetikleyebiliyor. Çalışmada en belirgin iki kırılma noktası ortalama 44 ve 60 yaşlarında tespit edildi. Bu bulgular, yaşa bağlı hastalıkların neden belli yaşlarda daha sık ortaya çıktığına ışık tutuyor.

İKİ BELİRGİN YAŞTA MOLEKÜLER SIÇRAMA

Araştırma kapsamında 25 ile 75 yaş arasındaki 108 gönüllünün binlerce biyolojik örneği (RNA, proteinler, lipidler ve mikrobiom profilleri dahil) incelendi. Analiz edilen moleküllerin yaklaşık %81’i, yaşam boyunca sabit bir çizgi yerine, özellikle 44 ve 60 yaş civarında dramatik sayısal değişimler gösterdi. Bu moleküler dalgalanmalar, birçok sistemin işleyişini etkiliyor.

Orta yaşta meydana gelen ilk kırılma, özellikle alkol, kafein ve yağ metabolizmasıyla ilgili moleküllerde, ayrıca kardiyovasküler sistemle ilişkili belirteçlerde yoğun değişikliklere işaret ediyor. Bu yaş aralığında kas ve cilt yapısında da belirgin metabolik farklılaşmalar gözleniyor.

Erken 60’lı yaşlarda ise moleküler değişimler bağışıklık düzenlemesi, karbonhidrat metabolizması ve böbrek fonksiyonları gibi kritik sistemleri kapsıyor. Kardiyovasküler etkiler bu dönemde de süregeliyor.

HORMONAL DEĞİL, DERİN BİYOLOJİK NEDENLER?

Araştırmacılar ilk etapta 44 yaş civarında görülen moleküler sıçramanın kadınlarda menopoz süreciyle ilişkili olabileceğini düşündü. Ancak veriler, erkek katılımcılarda da benzer bir moleküler kırılma yaşandığını ortaya koydu. Bu, değişimin yalnızca hormonal süreçlere indirgenemeyeceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu dönemdeki dönüşümlerin altında yatan sebeplerin henüz tam olarak anlaşılamadığını, ancak genetik ve sistemik biyolojik faktörlerin rol oynadığını belirtiyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Stanford Üniversitesi genetik uzmanı Michael Snyder, “Yaşla birlikte yavaş yavaş değişmiyoruz; gerçekten dramatik dönüşüm noktalarımız var” diyerek bulguların önemini vurguluyor. Bu moleküler dalgalanmalar; kalp hastalıkları, metabolik bozukluklar ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi yaşa bağlı rahatsızlıkların neden belli yaş aralıklarında patlak verdiğini anlamaya yardımcı olabilir.

Araştırmanın yazarları, bu dalgalanma noktalarının sağlık planlaması açısından kritik olduğuna işaret ediyor. Özellikle 40’lı ve 60’lı yaşlara yaklaşırken yaşam tarzı değişikliklerine – dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve metabolik sağlığı destekleyici alışkanlıklara – daha fazla odaklanmanın, yaşlanma sürecini daha sağlıklı geçirmede etkili olabileceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde bu kırılma noktalarının genetik ve çevresel faktörlerle nasıl etkileştiğini ortaya koyacak daha geniş çaplı çalışmalar bekleniyor. ’’Biolojik yaş’’ kavramı, kronolojik yaştan bağımsız olarak, bireysel sağlık takiplerinde daha fazla önem kazanabilir.