Bilim insanlarına göre Hawking haklı olabilir: 10 yıl içinde kara delik patlaması mümkün

Bilim dünyasında Stephen Hawking’in Hawking radyasyonu teorisine ilişkin yeni bir hesaplama, astronomların önümüzdeki on yıl içinde bir kara deliğin “patlamasına” tanıklık edebileceklerini öne sürüyor. Bu olağanüstü olay, fizikçiler tarafından evrenin en gizemli süreçlerinden biri olarak kabul ediliyor ve gerçekleşmesi hâlinde kara deliklerle ilgili temel teorilerin test edilebileceği değerlendiriliyor.

Kara deliklerin tamamen “siyah” olmadığı, zamanla kuantum etkileri yoluyla parçacık yaydığı fikri ilk olarak Hawking tarafından 1970’lerde ortaya atıldı. Bu süreçte kara deliğin kütlesi azalır ve sonunda yok olabileceği teorik olarak öngörülür.

KÜÇÜK KARA DELİKLER ÜZERİNE YOĞUNLAŞILIYOR

Yeni çalışma, özellikle “ilkel kara delikler” (primordial black holes) adı verilen, Büyük Patlama’nın hemen ardından oluşmuş olabilecek çok küçük kara delikler üzerinde yoğunlaşıyor. Araştırmaya göre bu küçük kara delikler, klasik kara deliklerden çok daha hızlı bir şekilde Hawking radyasyonu yayarak ısınabilir ve “patlama” adı verilen bir son aşamaya ulaşabilir. Ayrıca bu patlamaların, kara deliğin içindeki tüm temel parçacıkları açığa çıkarabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu tür bir patlamanın sadece teoride olmadığı, mevcut uzay ve yer teleskoplarıyla algılanabilir sinyaller bırakabileceği üzerinde duruyor. Öte yandan bu senaryonun hâlâ teorik modeller ve belirli varsayımlara dayandığı, bilim camiasında genel kabul görmüş bir gerçeklik olmadığı vurgulanıyor.

Alanındaki diğer bilim insanları Hawking radyasyonunun varlığını dolaylı olarak destekleyen çalışmaların sürdüğünü, ancak doğrudan bir kara delik patlaması gözleminin bugüne kadar gerçekleştirilmediğini hatırlatıyor.