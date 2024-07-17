Bilim ve Sanat Merkezi tehlikede

Mamak Cezeri Bilim ve Sanat Merkezi’nin aynı binada hizmet verdiği lisenin alanını daralttığı gerekçesiyle kapatılma kararı alındığı iddiasına veliler tepkili.

Etki Can BOLATCAN

Mamak’ta Özel Yetenekli Çocuklar için eğitim veren ve okul saatleri dışında bilim ve sanat çalışmaları yapan Mamak Cezeri Bilim ve Sanat Merkezi’nin, Mamak Fen Lisesi’nin alanını daralttığı gerekçesiyle kapatılacağı iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Nisan ayında Mamak Fen Lisesi'ne yaptığı ziyarette okul müdürünün Bilim Sanat Merkezi'nin kapatılması yönünde Yusuf Tekin’e talepte bulunduğu bildirildi. Bilim Sanat Merkezi’nin kapatılacağı haberlerine tepki gösteren veliler, bölgede gelir seviyesi düşük ailelerin bulunduğunu belirterek çocuklarının eğitim haklarının ellerinden alınmasını istemediklerini söyledi.

BirGün’e konuşan veliler, Mamak Fen Lisesi’nin alanının daraltıldığı gerekçesinin gerçekçi olmadığını, üç katlı binanın yalnızca tek katında lise derslikleri bulunduğunu ifade etti. Fen Lisesi’ndeki derslerin saat 15.20’de bittiğini, Bilim Sanat Merkezi’nde ise 16.00’da başladığını söyleyen veliler, “Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren kararların keyfi bir şekilde alınmasını istemiyoruz. Kapatılmak istenen Bilim ve Sanat Merkezi’nde çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bu civarda okuyan çocukların eğitim için uzak yerlere gitmeleri kolay değil, çocukların eğitim hakkının engellenmesini istemiyoruz. Neden çocukların eğitimi hakkı elinden alınmak isteniyor anlamıyoruz” dedi.

Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmaya hazırlandıklarını ifade eden veliler, sonuç alınamadığı takdirde Milli Eğitim Bakanlığı’na kadar giderek taleplerini ileteceklerini söyledi.

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu 18 Temmuz’a kadar öğretmen atanmaması durumunda merkezin kapanacağını belirtti. Aydoğdu, “Öğretmen atamasını yapın. Gerekirse bağımsız binalar açın. Çünkü bu merkezler toplumun geleceğini ilgilendiriyor” dedi. Bilim ve Sanat Merkezi’nin Mamak’ta Akdere ve Mutlu Mahallesi gibi mahallerde yaşayan yoksul ailelerin çocuklarının gittiği ve eğitim aldığı bir merkez olduğunu söyleyen Mehmet Aydoğdu, “Kurumun kapatılması durumunda bu çocukların eğitim haklarının elinden alınacağı endişesi hem velilerde hem de bizde oluşmaktadır. Bu çocukların maddi durumu yetersiz olduğu için başka bir kuruma gidip gelmeleri çok zor” dedi.