Bilim ve sanatla birleşen hikâyeler beyaz perdede

Kültür Sanat Servisi

Fantastik hikâyelerin bilim ve sanatla bir araya geldiği Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da sinemaseverler ile buluşacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan festivalde bir ilke imza atılarak bilimkurgu ve fantastik türüne uygun ödül töreni meta evrende gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından dernek başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali sinemaseverlerle 4'üncü kez buluşuyor.

Teknoloji, sanat ve yaratıcılığın bir araya geldiği, bilim kurgu ve fantastik filmlerin yer aldığı festivalde, “En İyi Film Senaryosu”, “En İyi Yapay Zekâ Filmi”, “En İyi Kısa Metraj”, “En İyi CGI”, “En İyi Oyuncu”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Bilimsel İçerik” ödülleri verilecek. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj özel gösterimler izleyicilerle buluşacak. Festivalin yarışma bölümlerine FilmFreeway platformu üzerinden başvuru yapabilirsiniz.