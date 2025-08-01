Bilim yok sayıldı, kaynaklar suya aktı

AKP iktidarının uzmanlara kulak tıkayan ve bilimden uzak tavrı, kamu kaynaklarının çarçur olmasıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de deniz doldurularak yapımına başlanan 800 yataklı şehir hastanesinin inşaatında yaşananlar, iktidarın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu.

FIRTINADA BÜYÜK HASAR

Rize Şehir Hastanesi için denizin doldurulmasına yönelik proje, 31 Aralık 2020’de 555 bin TL karşılığında bir mühendislik firmasına çizdirildi. Projenin çiziminin tamamlanmasının ardından denizin doldurulmasına 14 Aralık 2021 tarihinde başlandı. Toplam 800 yataklı planlanan hastane için gerçekleştirilen deniz dolgusunun maliyetinin 489 milyon 8 bin TL olduğu bildirildi.

Rize Şehir Hastanesi için yapılan deniz dolgusu 2023’te fırtınada hasar aldı. Hasarın sadece yüzde 13’ü giderilirken inşaata 115 milyon liraya yakın harcanması dikkat çekti. (Fotoğraf: İHA)

Karadeniz genelinde Kasım 2023’te yaşanan fırtına ile yükselen dalgalar, Rize Şehir Hastanesi için yapılan deniz dolgusuna da hasar verdi. Deniz dolgu alanının onarılması için genel bütçeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2024 yılında 500 milyon TL ödenek aktarıldı. Ödeneğin, “Dolgu alanın güçlendirilmesi” amacıyla kullanılacağı belirtildi. Denize dökülen dolgu alanın güçlendirilmesi için 22 Kasım 2024 tarihinde başlatılan çalışmalar kapsamında 2 bin 400 adet antifiber blok imalatı yapıldı. Kasım 2024-Haziran 2025 döneminde gerçekleştirilen dolgu alanın güçlendirilmesi çalışmalarında fiziki ilerleme oranının ise yalnızca yüzde 13,17 olduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve yüzde 13,17 oranında ilerleyebilen çalışmalar için harcanan toplam kaynak ise kayıtlara, 114 milyon 848 bin TL olarak geçti.