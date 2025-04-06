Bilimde bu hafta

DİNOZORLAR AYNI SU KAYNAĞINI KULLANIYORMUŞ

Bilim insanları, 167 milyon yıl önce, İskoçya'nın batısındaki Skye Adası'nda yaşayan etçil dinozorların otçul dinozorlarla aynı su kaynaklarını paylaştığını ortaya koydu. Edinburgh Üniversitesinden araştırmacılar, dinozorların nasıl hareket ettiğini keşfetmek için dinozorlara ait ayak izlerini inceledi. Farklı dinozor türlerinin tatlı su lagünlerinin çevresinde dolaştığını belirten bilim insanları, 167 milyon yıl önce etçil ve otçul dinozorların aynı su kaynaklarını kullandığını saptadı.

Bilim insanları, dinozorların bu davranışını, şu andaki etobur yırtıcılar ile otçul hayvanlar arasındaki ilişkiye benzetti. Adanın kuzeyinde şu ana kadar dinozorlara ait 131 ayak izi bulunduğunu belirten araştırmacılar, bölgenin dinozor izleri açısından İskoçya'nın en zengin yerlerinden biri haline geldiğini kaydetti. Araştırma ekibinden Tone Blakesley, bu ayak izlerinin dinozorların davranışlarına ilişkin "büyüleyici bir bakış sunduğunu" ifade etti.

YAPAY GÜNEŞ ISI EŞİĞİNİ AŞTI

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Sıçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrindeki "Huanliu-3" (HL-3) adı verilen deneysel reaktör, Güneş'tekine benzer bir nükleer füzyon reaksiyonu başlatabilecek ısı değerlerine yaklaştı. Araştırmacılar, reaktörün iyon ısı değerinde 117 milyon dereceye, elektron ısı değerinde ise 160 milyon dereceye ulaştığını belirtti. Reaktörün Baş Tasarımcısı Cong Vulu, "Yaptığımız deneyde genel füzyon performansında büyük bir atılım gerçekleştirerek çifte 100 milyon derece hedefine ulaştık. Bu, Çin'in füzyon araştırmalarının yanan plazma aşamasına girdiği anlamına geliyor." dedi. Cong, HL-3 ile ilk kez ısıtma, kontrol ve teşhis sistemlerinin tamamen Çin'de geliştirildiği bir reaktör geliştirdiklerini vurguladı.