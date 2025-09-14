Bilimden uzaklaşıldı, bedelini halk ödedi

HABER MERKEZİ

TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultayları kapsamında dün Ankara Yerel Kurultayı, MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Burada konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz “Ülke sanayisinin, tarımının, doğal çevrenin, ormanlarımızın, tarihi kültürel varlıklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara taşınması asli sorumluluğumuz. Bilimi, tekniği, mühendisliği, mimarlığı, plancılığı, üretimi yatırımı, insanı doğayı dışlayan, dışa bağımlı piyasacı politika ve uygulamaların yıkıcı sonuçları yalnızca bizim yaşam koşullarımızı kötüleştirmekle sınırlı kalmıyor. Özelleştirme ve serbestleştirme politikaları ile ülkemizin üretim altyapısının bitirilmesinin bedeli tüm topluma işsizlik, pahalılık yoksulluk ve yoksunluk geri dönüyor” dedi.

Ülkenin kalkınma hedefinde bilim ve teknolojiden uzaklaşıldığını ve tüm alanlarda mafyatik, oligarşik bir rant ağı kurulduğunu belirten Koramaz, özetle şöyle devam etti: “Ekonomisi çökertilmiş, hukukun siyasallaştığı, parlamentonun etkisizleştirildiği, anayasa ve yasaların anlamsızlaştırıldığı, tek adamın buyruğuyla yönetilen, aklın ve bilimin yerini hurafelerin, liyakatin yerini parti ve din devleti anlayışının aldığı, her alanda çeteleşen bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Bu acı tablonun yaratıcısı olan siyasi iktidarsa bu ülkenin en acil sorunları olan işsizlik, açlık, güvencesiz gelecek, her geçen gün artan borç yüküyle yüzleşmek ve çözüm aramak şöyle dursun toplumsal muhalefet unsurlarını baskı ve zor politikalarıyla sindirmek istiyor. Bugün sokaklarda büyüyen protesto dalgası her şeye rağmen birleşik bir sese dönüşmüştür ve en önemlisi AKP’nin 23 yılda inşa ettiği korku duvarı, geniş halk kesimlerinin isyanıyla yıkılmış durumdadır. Buradan siyasi iktidara bir kez daha sesleniyorum: Hiç kimsenin insanların demokratik iradesi üzerine ipotek koymaya hakkı yoktur.”