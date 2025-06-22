Bilimden yana edebiyata doğru: Asım Bezirci sempozyumu

Sivas Katliamı’’nın üzerinden 32 yıl geçti. 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi üzerine 33’ü aydın 2’si otel çalışanı 35 kişi hayatını kaybetmişti. O kara gün de yitirilen aydınlardan birisi de şair-yazar Asım Bezirci’ydi. Bezirci, 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek bir sempozyumla anılacak.

BELLEĞİN ZAYIFLIĞI BİR TOPLUMSAL HASTALIK

Sempozyumun örgütleyicileri Eren Aysan ve Zeynep Altıok Akatlı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zamanın akışkanlığı karşısında belleğin zayıflığı toplumsal hastalığımız, ne yazık ki! Sivas katliamı için sık kullanılan tanımlardan biri olan “aydın katliamı”nın da zihnimizdeki yeri tam olarak doldurulmazsa yakın zamanda yine toplumsal aktarımın sağlam kurulamayışına, belleğin savrulmasına şahitlik edeceğiz. Çünkü bir katliama karşı ortak direnci geliştirmenin en temel noktalarından biri orada öldürülen isimlerin kimler olduğunu, neler yaptıklarını, arkalarında hangi eserler bıraktıklarını tanıtmak, gelecek kuşaklara bu mirası bırakmaktır."

BEZİRCİ YILMAYAN BİR AYDINDI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şair-edebiyatçı Asım Bezirci, 1928’de Erzincan’da fakir bir emekçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, yoksulluk içinde büyümüş, üstelik büyük depremi görmüş, küçük yaşta çalışmış, bütün bir ömrünü güçlüklerle sürdürmüş; buna karşın yılmamış bir aydındır. Okul hayatını güç koşullara karşın başarıyla tamamlamış; gerek siyasî düşüncelerinden gerek yapıtlarından dolayı soruşturulmuş, hapis yatmış, parasızlık çekmiş, tercih etmediği bir işte çalışmak zorunda kalmış ama okumuş, öğrenmiş, yazmış, hep namuslu hep kararlı kalmıştır.

70 inceleme kitabı, 17 çeviri kitabı olan Bezirci bu verimiyle, edebiyatımızın çalışkan karıncasıdır. Birgün olsun kendi görüşünden “taviz” verdiğini, inandığı değerlerden çark ettiğini göremezsiniz! Onun için her şeyin temeli ‘yazınsal bir düşünce’dir, bu nedenle de eleştirimizin öncülerindendir. Ancak bu kadar kıymetli bir yazarın hak ettiği ilgiyi ve değeri bulamadığını görüyoruz. Bu eksikliğin ardında aydınlanma karşıtlarının bilinçli kültürsüzleştirme politikalarıyla at başı giden toplumsal duyarsızlık iklimi, pek çok etkin kişinin kültür sanat alanına yeteri kadar eğilme bilinç ve iradesinden yoksunluğu yatmaktadır.”

Açıklamada şöyle denildi: “32 yıldır yürüttüğümüz adalet arayışı mücadelesinin yanında yitirdiğimiz aydınlarımızın kimlikleri, düşünceleri ve ölümsüz eserleriyle anılmalarını önemsiyor ve aydınlanma devrimlerinin ancak bu birikimle korunarak daha ileriye taşınabileceğine olan inancımızla bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bilimden Yana Edebiyata Doğru: Asım Bezirci Sempozyumu’nun bugüne kadar eksik kalan sorumluluğu tamamlayacağı inancındayız. Bunu biraz da bir vefa olarak görüyoruz."

SEMPOZYUM PROGRAMI

10:00 Açılış

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Köseler

1.Oturum: Edebiyat Sofrasından Madımak’a;

Asım Bezirci’nin Edebiyat ve Eleştiri Yaklaşımı

10:30- 12.00

Yönder; Zeynep Altıok Akatlı

Hilmi Yavuz - Asım Bezirci’nin Gözünden İkinci Yeni’nin Sınırları

Adnan Özyalçıner - Eleştiride Nesnellik ve Asım Bezirci

Atilla Birkiye - Anılarda Asım Bezirci



12:00-14:00 Öğle arası



2. Oturum: Asım Bezirci’nin Kültürel ve Toplumsal Tanıklığı;

Aydınlanma, Direniş ve Sorumluluk

14:00 – 15:30

Yönder; Eren Aysan

C. Hakkı Zariç - Asım Bezirci’nin Gözünden Pir Sultan Abdal

Turgay Fişekçi- Edebiyatımızın Sosyalist Karıncası: Asım Bezirci

Ayşegül Tozeren- Toplumcu Gerçekçilikten Toplumsal Cinsiyete Asım Bezirci

Hürriyet Yaşar – Asım Bezircilerle Neleri Yitirdik

16:00 – 17:00 Konser

Mazlum Çimen – Mehtap Meral

METİN ALTIOK ÖDÜL TÖRENİ CUMA GÜNÜ

2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde katledilen şair Metin Altıok anısına düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödül Töreni ise 27 Haziran Cuma günü 19.00’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Törende Vedat Sakman bir dinleti sunacak. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da sahne alacak.