Bilime ve akla aykırı

Bahar GÖNÜL

Yapıldığı sırada uzmanların ve bölge halkının tepkisine yol açan, yapımında ise bugüne kadar 4.2 milyar dolar harcanan Karadeniz Sahil Yolu ölüm saçtı. Artvin Arhavi’de önceki gün meydana gelen heyelan sonucu sahil yolunda meydana gelen 4 metrelik göçükte kalan 4 gencin cansız bedenlerine 36 saat sonra dün ulaşıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin aracı çıkarma çalışmaları sürerken heyelan riskinin devam ettiği öğrenildi. Yapıldığı günden bu yana sel ve heyelan nedeniyle can kaybına sebebiyet veren sahil yoluna tepki gösteren uzmanlar "Karadeniz Sahil Yolu, hem kıyı erozyonu altında hem de çökme nedeniyle tehdit altında. Bu proje bilime ve hukuka da aykırı" dedi.

LEVHA DİKEREK ÖNLENİLMEZ

Arhavi Kıyıcık mevkiinde cumartesi gecesi yaşanan heyelanda yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapladı. Heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonrasında Giresun’dan Batum’a Murat Turhan’ın kullandığı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Turhan ile araçtaki 24 yaşındaki Aykut Tiryaki, 38 yaşındaki Nuri Apaydın ve 25 yaşındaki Görkem Özdemir’in cansız bedenleri araç içinde bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sahil yolunun heyelana sebebiyet vereceğini belirterek, “Doğu Karadeniz Sahil Yolu, hem taşan Karadeniz’in kıyı erozyonu tehtidi altında hem de kıyının tektonik olarak sürekli çökmesi nedeniyle tehdit altındadır. Heyelanları önlemek için yaptığımız sadece heyelan sahalarına levha dikmek. Bu bir önlem değildir. O levhalar görülse bile işe yaramaz. Doğal olayların nedeni bilirsek doğa afetlerini önleyebiliriz. 4 tane genç heyelanın altında kaldı. Bu olaylar devam edecek, böyle hareket edersek” dedi.

TMMOB da yaptığı açıklamada gerçekleşen heyelanın rant ve kâr hırsının sonucunda olduğuna dikkat çekti. Açıklamada “Bu felaket bilimsel uyarılara rağmen doğaya aykırı projelerin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Rant ve kâr hırsıyla atılan her adım geleceğimizi adım adım yok etmektedir. TMMOB olarak uyarıyoruz: Doğayı, bilim ve tekniği yok sayan her proje geleceğimize yönelik en büyük tehdittir. Yaşamlarımıza, geleceğimize ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” denildi. Viçe Çevre Koruma Meclisi (VİÇEM) de 2000’li yılların başlarında yapımına başlanan sahil yolu projesinin bölgeye verdiği hasarlardan birinin bu olay olduğunu belirtti. Açıklama bir haftadır yağmur yağmamasına rağmen heyelan olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Sahil yolunun geçtiği bölgelerin çoğunda heyelanlar meydana geldi. Artık bu yol insanlar için korku yolu haline gelmiştir.”

∗∗∗

TEPKİLERE RAĞMEN YAPILDI

Hopa Belediye Başkanı ve Yüksek Şehir Plancısı Utku Cihan ise sosyal medya hesabından, Karadeniz’in her koldan talan altında olduğunu anımsatarak, “Bilimsel verilere, halkın tepkisine ve hukuka rağmen hayata geçirilen projelerin acı sonuçlarıyla karşılaşmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.

∗∗∗

MADENE KARŞI İMZA KAMPANYASI

Artvin Arhavi’de 9, Hopa’da 1 köyle birlikte toplamda 10 köyde yapılması planlanan maden ihalesine "hayır" demek için yurttaşlar imza kampanyası başlattı. Reşat Dindar, yaptığı açıklamada "Madene hayır" demek için imza topladıklarını belirterek "Tüm Türkiye’de biz sömürge madenciliğine karşıyız. Bu ülkenin yeraltı zenginliklerinin 3-5 şirkete peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.