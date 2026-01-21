Bilimle inadın faturası 3,7 milyar lira: Hastane inşaatı para yuttu

AKP’nin uzmanlara kulak tıkayan tavrı, kamu kaynaklarının çarçur olmasıyla sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de doldurularak yapımına başlanan 800 yataklı şehir hastanesinin inşaatında yaşananlar, iktidarın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu.

Tüm eleştirilere karşın hastane için yapılan ve Kasım 2023’te yaşanan fırtınada zarar gören deniz dolgusunun onarımı için harcanması öngörülen toplam kaynak 3 milyar 753 milyon lira oldu.

FAHİŞ HARCAMA

Rize’de yapımına devam edilen şehir hastanesinin inşa süreci, yaşananlar itibarıyla “Yılan hikâyesi” olarak nitelendirildi. Uzmanların uyarılarını yok sayan tavır, hastanenin maliyetinin 18 milyar TL’yi aşmasına neden oldu.

Rize Şehir Hastanesi için denizin doldurulmasına yönelik proje, 31 Aralık 2020’de 555 bin TL karşılığında bir mühendislik firmasına çizdirildi. Projenin çiziminin tamamlanmasının ardından denizin doldurulmasına 14 Aralık 2021 tarihinde başlandı.

Deniz dolgusunun maliyetinin 489 milyon 8 bin TL olduğu bildirildi. Toplam 800 yataklı planlanan hastanenin, “Tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmeti için 16 Aralık 2022’de 639 bin TL’lik bir anlaşma daha yapıldı. Hastanenin inşaatına yönelik yapım ihalesi ise 16 Kasım 2023’te sonuçlandı. İhale kapsamında zemin iyileştirmesi ve bina yapım işlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Yapım maliyeti 8 milyar 598 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Hastanenin yapım sürecinde harcanan para bunlarla da sınırlı kalmadı. Karadeniz’de Kasım 2023’te yaşanan fırtına ile yükselen dalgalar, Rize Şehir Hastanesi için yapılan deniz dolgusuna hasar verdi. Deniz dolgu alanının onarılması için genel bütçeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2024 yılında 500 milyon TL ödenek aktarıldığı belirlendi.

Ödenek, “Dolgu alanın güçlendirilmesi” amacıyla kullanıldı. Denize dökülen dolgu alanın güçlendirilmesi için kullanılan kaynağın, 2025 yılının sonunda 2 milyar 130 milyon 978 bin TL’ye fırladığı öğrenildi. Rize Şehir Hastanesi’nin deniz dolgu alanının onarımı için 2026 yılı bütçesinden de 320 milyon TL’lik kaynak kullanılacağı kaydedildi. Dolgu alanın onarımı için 2029’a kadar toplam 3 milyar 753 milyon 233 bin TL’lik kaynak kullanılacağı ifade edildi.