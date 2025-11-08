Bilimle inadın faturası: Hatay Havalimanı para yuttu

Hatay Havalimanı 207 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde açıldı. Havalimanının ÇED olumsuz raporlarına ve uzmanların uyarılarına karşın Amik Gölü kurutularak inşa edilmesine uzmanlar tepki gösterdi. Akademisyenlerin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın da itirazları arasında inşa edilen havalimanını 2012 ve 2019 yıllarına iki kere su bastı.

İntaş İnşaat ve YDA’nın, Amik Ovası’nda kurutulan 2 bin dekar arazi üzerine inşa ettiği Hatay Havalimanı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde kullanılamaz hale geldi. Depremlerde en az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay'a yönlendirilen arama kurtarma ekiplerinin kritik önem taşıyan ilk saatlerde havalimanını kullanamaması, şehre müdahaleyi geciktirdi.

ESKİ HALİNE DÖNEMİYOR

Depremde pisti, sarsıntının etkisiyle tam ortasından ikiye bölünen Hatay Havalimanı’nın onarımı için 2023 ve 2024 yıllarında toplam 5 milyar 600 milyon TL kaynak kullanıldı. Toplam 5,6 milyar TL’lik harcamaya karşın havalimanı tam anlamıyla onarılamadı. Hatay’a yönelik yatırımların yer aldığı program da havalimanının eski haline kavuşturulabilmesi için milyarlarca liralık kaynağa daha ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. Hatay Havalimanı’nın pisti ile apron ve taksi yollarının onarımı için 2025 yılının ocak-eylül döneminde de milyarlarca liralık harcama gerçekleştirildi. Plansızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelen havalimanında, milyarlarca liralık onarım maliyetinin ardından 1 Eylül 2025 tarihinde uçuşlar tekrar başladı.

HARCAMA BİTMİYOR

Terminal binası ve pisti ile apron ve taksi yollarının onarımı için adeta bir servet harcanan Hatay Havalimanı’nın ayağa kaldırılması için kullanılan kaynağın havalimanının içi ile sınırlı kalmadığı öğrenildi. 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören havalimanına giden alternatif yolun ve yolun üzerindeki köprülerin onarımı için de fahiş harcamaya imza atıldığı belirlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2025 tarihinde, “Hatay Havalimanı Alternatif Yolu ve Depremde Hasar Gören Köprülerin İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihalede beş şirketten teklif alındı. İhaleyi, 927 milyon 927 bin 927 TL teklif sunan Feza Taahhüt Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile 15 Ekim’de sözleşme imzalandı.

AĞUSTOS 2026’DA TAMAMLANIYOR

İhale kapsamında, Hatay Havalimanı’na giden alternatif yolun onarımı ile yolun üstündeki köprülerin depremde gördüğü hasarın giderileceği belirtildi. Şirket, 30 Ekim’de başladığı ihale kapsamında gerçekleştireceği onarım ve yeniden inşa işlerini 26 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayacağını taahhüt etti.