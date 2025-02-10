Bilinçli hedef alındım

Haber Merkezi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen “Özgürlük” mitinginin ardından polisin müdahalesinde yaralanan ve yoğun bakım kaldırılan epilepsi hastası Vedat Özer odaya alındı. Özer, "Bilinçli hedef alındım" dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde önceki gün Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda, binlerin katılımıyla "Barış için özgürlük" mitingi gerçekleştirildi. Mitingin ardından gerçekleşen polis müdahalesinde aralanan DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi Vedat Özer, Dicle Üniversitesi Fakülte Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Özer'i, annesi Remziye Özer görebildi.

Yoğun bakım odasından tekerlekli sandalye ile dışarı çıkarılan Özer, yaşadığı saldırıya dair MA'ya konuştu. Riskin hala sürdüğünü belirten Özer, "Polis önce sert bir şekilde enseme vurdu, sonradan ise bilinçli bir şekilde beni hedef alarak, doğrudan yüzüme biber gazı sıktı. Fenalaştım ve sonrasını hatırlamıyorum" diye belirtti.

Tedavi edildiği yoğun bakım ünitesine polislerin girdiğini, ancak tedavi edildiği odaya girmediğini, kapısında beklediğini anlatan Özer, "Ben yoğun bakımındayken polisler sürekli gelip gidiyorlardı. İçeri girmek istiyorlardı, ama doktorlar izin vermediği için içeri giremiyorlardı" ifadelerini kullandı.