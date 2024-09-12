"Bilip de söylemememiz gerekenler var" demişti: Bakan Tunç'tan Ensarioğlu açıklaması

Adalet Bakanı Tunç Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmaya dair konuştu ve "Ensarioğlu dosyanın gizliliğine vurgu yaptı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir gazetecinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "'Bilip de söylemememiz gerekenler var" diyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ''bildikleri soruldu mu?" şeklindeki sorusuna "Galip Bey bu konuda ne demek istediğini basın mensuplarına açıkladı, burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. O dosyanın gizliliğine vurgu yapan kısmı çıkarıldığında konu bağlamından kopmuş oluyor. Çok hassas bir konu bu, burada yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle herkesin hassas olması lazım" şeklinde yanıtladı.