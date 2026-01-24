Bilirkişi, Anıtkabir yakınına cami inşaatına karşı çıktı: Şehircilik ilkelerine aykırı, kamu yararı yok

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün naaşlarının yer aldığı Anıtkabir çevresine cami yapılması çabaları devam ediyor.

İlk olarak 2016 yılında, Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anıtkabir yerleşkesine 300 metre mesafede bulunan, daha önce eğitim alanı olarak kullanılan alanı ibadet alanına çevirmişti. Yurttaşlar ise buraya inşa edilecek bir caminin Anıtkabir’in siluetini bozacağını savunmuştu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başvurusuyla konu yargıya taşınmış ve ilgili imar planı değişikliği mahkemece iptal edilmişti. Aynı değişiklik ABB tarafından 2019 ve 2023 yıllarında, Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş dönemlerinde yeniden yapıldı. Yargı, bu 2 kararı da iptal etti.

Toplam 3 iptal kararına karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025’in başında, bu alanı 4. kez ibadet alanına çevirdi. Uygulama yine mahkemeye gitti. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, bu imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulma kararını gazetemiz kamuoyuna duyurmuştu.

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, Ankara 3. İdare Mahkemesinin atadığı bilirkişi heyeti, konuya ilişkin uzman raporunu mahkemeye sundu.

BİLİRKİŞİ HEYETİ KARŞI ÇIKTI

Raporda, “İmar planı değişikliklerinin ilgili mevzuatta belirtilen analiz ve araştırmalar yapılmadan, ilgili kurumlardan görüşler alınmadan ve planın değişiklik gerekçesini açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel veriler ortaya konulmadan hazırlandığı” ifade edildi.

O çevrede ibadet alanlarının yeterli olduğu kaydedilirken ihtiyaçlar dikkate alınmaksızın yapılan bu değişikliğin “Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun düşmediği” değerlendirildi.