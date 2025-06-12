'Bilirkişi davası' ertelendi: İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmadı

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta basın toplantısında bir bilirkişinin kritik davalarda görev yapmasına dikkat çekmek için kullandığı ifadeler üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşma, 26 Eylül'e ertelendi.

Ekrem İmamoğlu ve avukatları, 24 saat kala duruşmanın Çağlayan'dan Silivri'ye alınması nedeniyle bugünkü duruşmaya katılmadı.

"KENDİMİZİ SAVUNMAMIZDAN BİLE KORKUYORSUNUZ"

Duruşma öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir" dedi.

Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı.



Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 12, 2025

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane’de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, şunları söylemişti:

"Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur."