Bilirkişi değil aklama heyeti!

Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasında firari sanıkları suçsuz gösteren bilirkişi heyeti bu sefer de Sait Bey Sitesi için rapor hazırladı. 44 kişinin ölümünden sorumlu tutulanların suçsuz olduğu öne sürüldü, sanıklar taliye edildi.

Yaklaşık bir buçuk yıl geçse de deprem davalarında adalet sağlanmıyor. Hazırlanan yeni bilirkişi raporlarıyla, yıkımdan ve can kayıplarından sorumlu tutulanlar birer birer aklanıyor.

Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan firari sanıkları aklayan beş kişilik yeni bilirkişi heyetinin, Sait Bey Sitesi'nin yıkımından sorumlu tutulanları da akladığı açığa çıktı.

Maraş merkezli 6 Şubat depreminde Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Sait Bey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda şu ifadeler kullanıldı: “A blok inşaatı tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirilmiştir. Binaya, inşası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir.”

Soruşturma sonunda AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ancak yargılama sürerken yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2024 tarihli raporda göre, sadece Hasan Çam asli kusurlu bulundu.

SESSİZ SEDASIZ TAHLİYE EDİLDİLER

Şantiye şefleri Murat Kaş ve Halil İbrahim Us ile sanıklar Sehay Yapı Denetim firma yetkilisi Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın için ise “Görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin kesin nitelikte söylenemeyeceği, bu nedenle de teknik açıdan herhangi bir kusur atfedilemeyeceği, görüş ve kanaatine varıldığı” ifade edildi.

Raporun ardında Maraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz’da yapı denetim firması yetkilisi Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

20’ŞER BİN TL EK ÜCRET TALEP ETTİLER

Tüm bunların yanında bir de bilirkişi heyeti mahkemeye verdiği dilekçede, raporu hazırlarken büyük emek harcadıklarını ifade ederek 20’şer bin TL ek bilirkişi ücreti talep etti.

SADECE BİR TUTUKLU SANIK KALDI

Sait Bey Sitesi’nde dört yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Sanık Halil Yıldız'ın ve Yavuz Kaygısız’ın avukatı, mahkeme salonunda kendilerinden çok emin bir şekilde yaptığı savunmada gelecek bilirkişi raporuyla tahliye edileceklerini biliyor gibiydi. Hatta yaptıkları savunma gelen bilirkişi raporuyla neredeyse birebir aynı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen raporda Halil Yıldız, Yavuz kaygısız, Melike Yıldız ve Murat Kaş asli kusurluyken gelen yeni raporda nasıl olduysa suç atfedilemez deniliyor. 44 kişi yaşamını yitirdi ve şuan sadece cezaevinde bir tutuklu sanık yer alıyor” dedi.

EZGİ APARTMANI DAVASINDA DA AYNI HEYET VAR!

Deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasında, hazırlanan yeni bilirkişi raporunda firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in “suçsuz olduğu” öne sürülmüştü. Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık 340 gündür firari olan Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu hazırlattı. Hazırlanan yeni raporda, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun kusuru bulunamadı.

Raporu hazırlayan bilirkişi heyetinde yer alan Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın yine mahkemeye bir dilekçe verdi. Bilirkişi heyeti raporu hazırlarken yoğun emek harcadıklarını iddia ederek bilirkişi ücretlerinin kişi başı 30 bin TL arttırılmasını istemişti.