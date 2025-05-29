Bilirkişi faturası mücadelenin sırtında

Mahir KANAAT

Ekoloji mücadelesi yürüten yurttaşlar, bir yandan doğayı korumaya çalışırken diğer yandan yargı sistemi içindeki yüksek maliyetlerle boğuşuyor. Özellikle bilirkişi keşif ücretleri, yaşam savunucuları için ciddi bir maddi yük haline geldi. Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Kirazlı, Yeni, Çınar ve Gökçealan köylerinde yürütülen çevre davalarından birinde, yaşam savunucularına yaklaşık 100 bin TL masraf çıkarıldı.

Söz konusu dava, daha önce iptal edilen bir taşocağı projesinin kapasite artışıyla yeniden gündeme gelmesi üzerine açıldı. Projeye verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararına karşı açılan davada, bilirkişi heyeti ikinci bir keşif gerçekleştirdi. Hazırlanan rapor şirket lehine çıktı. Aydın İdare Mahkemesi’nin 3’e 2 oyla verdiği karar Danıştay tarafından onandı. Davayı kaybeden yurttaşlara ise 100 bin TL’lik fatura bırakıldı. Bu ağır maliyet karşısında dayanışmayla çözüm üretmeye çalışan yaşam savunucuları mücadele için dayanışma çağrısında bulundu.

Kirazlı ve çevresinde bugüne kadar 11 madencilik ve enerji projesi, hukuksal ya da pratik mücadelelerle engellendi. Ancak her bir dava, keşif ücretleri, bilirkişi raporları ve diğer masraflarla birlikte yaşam savunucuları için maddi bir yük anlamına geliyor.

Dava konusu teknik bir alan içerdiğinde ya da birden fazla bilirkişi görevlendirildiğinde bu ücret katlanarak artıyor. Keşif sayısının artmasıyla birlikte toplam masraf yüz binlerce lirayı, hatta bazı örneklerde 1 milyon TL’yi bulabiliyor. Örneğin, farklı bilirkişi heyetlerinin birden fazla kez keşif yaptığı çevre davalarında, ulaşım, konaklama, alan büyüklüğü, raporlandırma gibi ek kalemlerle birlikte bu rakamın milyon sınırına dayandığı görülüyor. Bu maliyetlerin tamamı ise kamu yararını gözeten, doğayı ve yaşam alanlarını savunan yurttaşların omzuna yükleniyor.