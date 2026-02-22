Bilirkişi heyetine ceza verilmeyecek

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı 6 Şubat 2023’teki ilk depremde yerle bir oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi.

İddianamede yıkımdan sorumlu tutulan binanın giriş katındaki Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden iç mimar Ertan Danacı hakkında 35 kez ‘’olası kastla kasten öldürme’’ ve ‘’olası kastla kasten yaralama’’ suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kervancıoğlu ile Pekel’in 700 gün sonra tutuklanıp cezaevine gönderildiği ve Ertan Danacı’nın ise firari olduğu dosya Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü, Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, Doç. Dr. Mehmet Uzun, Doç. Dr. Arif Delikan ve Arş. Gör. Mehmet Akif Arslan’a gönderilmişti. Ancak heyet 24 Kasım 2025’te mahkemeye “Bilirkişilikten çekilme talebi” dilekçesi sundu.

Dilekçede, “Dosyaların incelenmesi esnasında Bilirkişi Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü’nün hayati önemde sağlık sorunları yaşaması (Kalp krizi geçirmesi), yaşanan sağlık sorunlarının etkisinin uzun bir süre devam edecek olması ve bu sorunlardan kaynaklı olarak dava dosyası hakkında toplantılar ve incelemeler yapılamaması/gecikmesi sebepleriyle, davanın gecikmesine de neden olmamak adına Bilirkişilik görevinden çekilmek istiyoruz. Bilirkişilikten çekilme talebimizin kabulüne karar verilmesini sayın mahkemenize saygı ile sunarız” ifadeleri kullanıldı.

DİSİPLİN YAPTIRIMI YOK

Akademisyenlerin bilirkişilikten çekilme talebini kabul eden mahkeme, “Bilirkişi heyetinin geçerli bir mazereti olmaksızın çekilme talebinde bulunarak görevi kabul yükümlülüğünü ihlali ile rapor düzenlemekten imtina ettiklerini” bildirildi.

Mahkemenin bildirimiyle inceleme yapan Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu 30 Ocak 2026 tarihinde oy birliğiyle “Bilirkişilik listelerinde kayıtlı olmayan harici bilirkişi olarak görevlendirilen beş akademisyen için disiplin yaptırımı uygulanmasına yer olmadığına” karar verdi.